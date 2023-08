Mistelbacher Szenelokal sperrt im März zu

„Ich werde Ende des Jahres 65“, sagt Reinhard Kruspel: „Eigentlich habe ich nicht geplant, so schnell zuzusperren“, gesteht er. Aber mit Corona habe sich das Fortgehverhalten massiv geändert: Zwar kämen zu Konzerten Gäste sogar aus Mödling und noch weiter und bei manchen Events wüsste er gar nicht, wohin mit den potenziellen Besuchern. Aber an normalen Wochentagen herrsche Flaute an der Bar: „Wenn man an einem Mittwoch um 20 Uhr alleine mit der Kellnerin im Lokal steht, überlegt man sich, ob man nicht gleich Sperrstunde macht“, sagt Kruspel. Die Tendenz, dass unter der Woche weniger fortgegangen wird, habe sich schon vor Corona abgezeichnet und sei jetzt umso drastischer. Und dann käme noch die Teuerungswelle dazu. Was total abgerissen ist, ist die Praxis, nach Sitzungen oder beispielsweise Chorproben in der Gruppe noch auf ein Bier zu gehen: „Damals sind auf einen Schlag 15 Leute gekommen“, erinnert er sich.

Eigentlich wollte Reinhard Kruspel das „Alte Depot“ mit Jahreswechsel zusperren. Nach Protesten von Stammgästen und Künstlern verlegte er diesen Termin nach hinten: Nach jetzigem Plan soll es noch den Faschingsdienstag mit dem traditionellen Konzert von Reinhard Reiskopf und den St. Patricks-Day am 17. März geben. „Wir haben so viele Angebote für Abschlusskonzerte von Musikern, dass es kein Abschlusskonzert, sondern ein Abschlussmonat wird“, lacht Karin Kargl-Köberl, Kruspels Gattin. Vor allem in der Kulturszene sei die Bestürzung groß, dass das Bühnenwirtshaus und damit einer der wenigen Kulturanbieter neben der Gemeinde wegfalle. „Ob ich das Lokal ein paar Monate früher oder später zusperre, ist eh egal“, hat Kruspel kein Problem, länger offen zu halten. Leicht fällt ihm der Schritt zumindest nicht, merkt man im Gespräch mit den Szenewirten.

Vor 32 Jahren öffnete Reinhard Kruspel das „Alte Depot“ in einem alten Bierlager in der Oserstraße, davor betrieb er sieben Jahre lang mit seinem Bruder Walter das „Café Harlekin“. Das „Alte Depot“ ist ein reines Abendlokal, sperrt erst um 16 Uhr auf. Und gastronomisch war Kruspel immer wichtig, kulturelles Programm zu bieten, und dazu auch kulinarische Kleinigkeiten. „Wäre ich jünger, müsste man die Öffnungszeiten und die Kulinarik verändern“, sagt der Kultwirt. Man müsste die Gastronomie Richtung Tagesgastro verschieben: „Aber das müsste wer Jüngeres machen.“ Wegen ein paar Monaten werde er selbst das nicht mehr machen, sagt Kruspel.

Einen Nachfolger für das „Alte Depot“ gibt es nicht. Sohn Thomas hat sich entschieden, nicht im Gastrogewerbe zu bleiben, ein Verkauf ist nicht angedacht, eine Verpachtung schwierig, da er und Gattin Karin über dem Lokal wohnen: „Am liebsten wäre uns, wenn ein Kulturverein die Räumlichkeiten künftig nutzen würden“, sagt Reinhard Kruspel. Wenn allerdings jemand mit einem passenden Konzept daherkomme, dann könne man über alles reden, sagen die Kruspels.

Mit dem Aus des „Alten Depots“ wird auch die Stadt um ein Fortgehlokal ärmer: Früher waren Harlekin, die Bar Speedys und das Depot das Mistelbacher Bermuda-Dreieck, in dem man zwischen den Lokalen pendeln konnte. Ab März ist nur noch das Harlekin übrig. Und die Discos „Touch me“ und Boulevard (früher Point) gibt es auch schon länger nicht mehr.