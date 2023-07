Kika Mistelbach: Der Letzte dreht das Licht ab

Viele Kunden sind es nicht mehr, die sich da durch die leeren Regalreihen schlendern und die letzten, verbliebenen Stücke begutachten: Lampen, einige Gläser, ein paar Teppiche. Hinten, wo früher die Kaffeemaschinen standen, spielt ein kleiner Bub mit seinem Ball. Platz hat er ja in der ziemlich ausgeräumten Halle. Im ersten Stock sitzen zwei Mitarbeiter an ihren Schreibtischen - die die einzigen Möbel im Umfeld sind. Hier her verirren sich noch weniger Kunden.

Vereinzelt stehen noch Teile der aufgebauten Möbel in den Nischen, viel ist nicht mehr da. Trotzdem wieselt noch immer eine Mitarbeiterin mit Staubwedel durch die Etage. In einem Eck wird nicht mal mehr das Licht aufgedreht, es ist komplett leer. Und der zweite Stock? Der ist bereits stillgelegt.

Wobei: Bedrückt ist die Stimmung bei den Mitarbeitern nicht. Im Erdgeschoß scherzen sie mit den Kunden, manche sind Stammkunden, man kennt sich. „Es haben sich alle damit abgefunden“, sagt Andreas Zach. Es ist noch die gesamte Besatzung hier, kein einziger ist in Krankenstand gegangen, ist er stolz auf seine Leute.

Mit 1. August sind die kika-Mitarbeiter freigestellt, können jederzeit weg wechseln, bis alle Kündigungen von der Frist her schlagend werden, wird es noch bis Jahresende dauern. Denn manche sind lange im Unternehmen und haben eine entsprechende Kündigungsfrist. Ein paar fangen am 2. August bereits bei der neuen Arbeitsstelle an, weiß Zach, einige brauchen jetzt mal Abstand und geben sich für den neuen Job Zeit bis nach dem Sommer: „Ich werd' jetzt auch mal Urlaub machen“, sagt Zach. Und ja: Einige wissen noch nicht, wie es weitergehen soll: „Ich bin zuversichtlich, dass die auch was finden werden“, kennt der Filialleiter sein Team. Auch er weiß noch nicht, in welche Richtung er sich entwickeln will. Er habe zwar ein paar Angebote, entscheiden werde er das aber nach dem Urlaub.

Wer dreht das Licht ab? „Ein Mitarbeiter der Lager-Crew“, sagt Zach: „Eigentlich wollte ich das sein. Aber da bin ich schon im Ausland auf Urlaub.“ Das Licht wird übrigens noch nicht am 29. Juli ausgehen, sondern erst Mitte August. Denn dann wird das Haus abgewickelt: Wasser und Strom werden abgeschaltet und der restliche Bestand gesichert. „Und dann sind die 33 Jahre kika in Mistelbach Geschichte“, seufzt Andreas Zach.