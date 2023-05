Der Niederleiser Bäcker Menzl sperrt zu

Dabei blickt die Bäckerei in Niederleis auf eine bereits 85-jährige Geschichte zurück. Im Jahr 1979 übernahm der Vater des aktuellen Besitzers, Johann Menzl, das Geschäft und übergab es 1997 an seinen Sohn Johann Menzl. Dieser führte das Geschäft in Folge über 26 Jahre lang.

Warum die Familie Menzl diesen seit Längerem überlegten Schritt jetzt macht? Beruflich möchte sich Menzl gerne verändern und von der selbstständigen Arbeitsweise in ein Angestelltenverhältnis wechseln. Auch die Corona-Zeit trug nicht zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des in Niederleis eingesessenen Betriebs bei. Menzl sagt, keine einzige Förderung erhalten zu haben, und das, obwohl Kundschaft ausgeblieben war. Zudem erlebte man - so wie andere Betriebe auch - einen enormen Preisanstieg bei Strom, Öl und Rohstoffen während der letzten Jahre.

Ihr privates Umfeld möchten er und seine Frau nun neu ordnen und in das schöne Kärnten nahe des Wörthersees umziehen.

Es schmerze die Gemeinde natürlich sehr, dass der Nahversorger nun für immer seine Pforten schließe, so Bürgermeister Klaus Mantler. Diese persönliche Entscheidung des letzten in der Gemeinde verbliebenen Nahversorgers habe sich aber leider nicht verhindern lassen und wäre so zu akzeptieren.

Seitens der Gemeinde wird bereits fieberhaft nach einem Nachfolger gesucht, und mit einigen Firmen wurde schon Kontakt diesbezüglich aufgenommen. „Ich bin überzeugt, dass wir eine Lösung finden werden, um die Versorgung der Niederleiser Bürger weiterhin aufrecht erhalten zu können“, so Mantler zuversichtlich.

