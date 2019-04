„Wenn es so richtig groovt, wie bei einer Gospelmesse, dann hat das wesentlich mehr Eier und darauf lege ich sehr viel Wert.“ Meister Harald Grössing wird mit seinen Homöopathen am 5. April seine neue CD „Mit Leib und Söh a Weinviertler“ präsentieren. Musikstilmäßig will sich Grössing nicht einordnen lassen. Wichtig ist, dass es gefällt.

„Mein Chefkapellmeister ist ja Christoph Schuster, der es versteht, die Notation so zu setzen, dass es auch ein Hörgenuss für die Zuhörer wird“, lacht der gelernte Tischlermeister.

Warum eine CD über die Liebe zum Weinviertel? „Ich wollt´ immer schon für unser Weinviertel ein Lied schreiben, denn mit Liedern kann man am besten die Liebe dazu zum Ausdruck bringen“, sagt Grössing:

„Es ist mir aber auch sehr wichtig, dass in den Texten immer noch Spielraum bleibt, dass der Hörer seine eigene Geschichte miterlebt und das ist einfach, wenn er das Weinviertel versteht.“ Der Video-Dreh zum Song wurde übrigens zu einer ausgedehnten Heurigenpartie - waren ja auch 40 echte Weinviertler als ungecastete Statisten dabei: „Die haben bravourös abgeliefert“, sagt der Bandleader.

Nach ihrer CD-Präsentation werden die Homöopathen auf Weinviertel Tour gehen: In den nächsten drei Jahren sollen 88 Orte musikalisch besucht werden, kündigt Grössing nicht ganz ernst gemeint an: „Und danach gehen wir in die große, weite Welt hinaus mit einer kompletten NÖ-Tour!“