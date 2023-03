Aus nach acht Jahren Gaubitsch: Allerletzter Flohmarkt

Lesezeit: 2 Min SB Susanne Bauer

Das ehrenamtliche Flohmarktteam mit Irmgard Bergauer und Emmi Weichselbaum, dahinter stehend: Mathilde Hager, Gabriele Wanderer, Theresia Eisenhut, Christine Müllner und Pfarrer Christian Wiesinger veranstaltet nun den letzten Flohmarkt im Schüttkasten im Gaubitscher Pfarrhof. Foto: Susanne Bauer

D as Team rund um Theresia Eisenhut lädt zum letzten Flohmarkt in den Schüttkasten in den Pfarrhof in Gaubitsch ein. Am Samstag, den 18. 3. und Sonntag, 19.3. in der Zeit von 10 bis 18 Uhr gibt es Schönes und Seltenes zu erwerben.