Klinikum Mistelbach: 14 neue Pflegeassistenten

Pflegeschuldirektor Willi Railender mahnte angesichts der strukturellen Defizite im Pflegebereich einen sorgsamen Umgang mit der eigenen Gesundheit ein: „Gehen Sie nicht nur mit der Gesundheit anderer verantwortungsbewusst um.“ Denn nur, wenn man selber psychisch, physisch und mental gesund ist, könne man beste Pflege leisten. Und auch wenn viele Reformen dringend notwendig seien (Railender: „Es ist schon fünf nach zwölf!“), sei es wichtig, sich nicht nur auf das Negative zu konzentrieren: „Sorgen sind Kraftfresser!“

„Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, hat man die Kraft, sich um andere zu kümmern“, sagte Landtagspräsident Karl Wilfing. Seit 27 Jahren ist er in Funktionen, dass er zu solchen Abschlussfeiern eingeladen wird – in dieser Zeit haben sich Gesundheitswesen und Klinikum massiv verändert, erinnerte er sich: Vor 27 Jahren war das Klinikum noch ein Gemeindeverbandsklinikum und deutlich kleiner. Dafür gab es damals keinen Personalmangel. Heute steht in Mistelbach eines der modernsten Krankenhäuser Europas, der demographische Wandel in der Gesellschaft führe aber dazu, dass es weniger junge Menschen gibt, die auf den Arbeitsmarkt – und damit auch in die Pflege – drängen, gleichzeitig werden die Menschen älter, der Pflegeaufwand steigt durch das steigende Alter und auch die damit verbundene Multimorbidität. Pflegekräfte würden deshalb dringend gebraucht. Und: Die Pflege ist für ihn die wesentliche Plattform im Klinikum: „Für den Befund ist der Arzt zuständig“, sagt Wilfing: „Aber für das Befinden der Patienten seid ihr verantwortlich!“

Werbung, im Bereich der Landesgesundheitsagentur zu bleiben, machte der Direktor für Medizin und Pflege Markus Klamminger: „Wir finden sicher einen Platz in unseren 77 Einrichtungen.“ Denn Personal wird dringend gesucht, fehlende Mitarbeiter sind ja eines der großen Probleme im Pflegebereich.

Für manche der Absolventen war die Zeugnisvergabe nur ein Zwischenschritt: Denn jetzt beginnt die Ausbildung zur Pflegefachassistenz.

Die Absolventen: Nicoleta Almajanu, Florian Baumgartner, Jennifer Böhm, Kamila Cekanova, Katharina Gröger, Claudia Hager, Denise Hladik, Yvonne Kastner, Christin Lange, Katarina Paulaszek, Romana Petrasch, Julia Schindler, Patricia Svododa, Nadine Tunkl.

