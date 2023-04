Klinikum Mistelbach: Lauter Einser für die ersten Absolventen

Fünf Absolventinnen und sieben Absolventen nahmen am Gründonnerstag nach den Abschlussprüfungen ihre Zeugnisse entgegen. Sie haben damit die dreistufige Ausbildung zur OP- und Gipsassistenz, die 2022/23 erstmals in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach stattgefunden hat, abgeschlossen. Sieben von ihnen hatten im Vorjahr das dreiwöchige Basismodul absolviert, die anderen waren bereits im Gesundheitsbereich tätig. Elf haben den siebenmonatigen OP-Assistenz-Aufbaulehrgang und 13 den knapp viermonatigen Gipsassistenz-Aufbaulehrgang absolviert.

Zwölf von ihnen haben ihre Prüfungen am 6. April abgelegt, eine Auszubildende schließt im Juni 2023 ab. Fünf der Absolventen haben sich für eine Anstellung im LK Mistelbach-Gänserndorf entschieden, sie werden im OP und in der Zentralambulanz eingesetzt – vier am Standort Mistelbach und einer im Medizinischen Zentrum Gänserndorf.

„Ihr habt euch entschieden, eine neue Berufslaufbahn einzuschlagen“, freute sich Elvira Schrottmayer-Stockinger für die Pflegeschule: „Das erfordert Mut, Neugierde, Entwicklungsdrang, Ehrgeiz und Disziplin. Man hat gespürt, dass ihr diesen Beruf wirklich lernen und damit einen beruflichen Neuanfang setzen wollt.“ Viele Absolventen hatten vor Beginn des Lehrgangs vor einem Jahr ihre Jobs gekündigt, um sich ganz auf ihre Ausbildung konzentrieren zu können. Einige waren als Pflegeassistenz, Operationsassistenz oder im Hol- und Bringdienst in einem Klinikum tätig, ein Absolvent war vorher Autolackierer, einer wechselte aus der Gastronomie in die Pflege. Schrottmeyer-Stockinger erwähnte den humorvollen Umgangston und die herzliche Zugewandtheit der Klasse: „Wir wünschen euch, dass ihr diesen Funken mitsamt eurer Professionalität hinaustragen und in eurem neuen Beruf in der Begegnung mit Menschen zum Entzünden bringen könnt. Das trägt auch zur Heilung der Patienten bei.“

Pflegedirektor Christian Pleil, der die Zeugnisse überreichte, gratulierte den Absolventen und war beeindruckt vom hohen Leistungsniveau der Klasse. Er freute sich auch über den Erfolg der neu geschaffenen Ausbildungsmöglichkeit in Mistelbach, an welcher er auch unmittelbar beteiligt war: „In knapp einem Jahr kann man hier zwei wichtige, zukunftssichere und verantwortungsvolle Berufe erlernen und danach gleich bei uns bleiben, wenn man möchte. Die gelebte Kooperation zwischen Landesklinikum und Schule am gleichen Standort ist ein Gewinn für alle – sowohl was die Expertise und den Wissenstransfer betrifft, als auch, weil die Auszubildenden vor Ort ihre Praktika absolvieren und so schon zukünftige Kollegen kennenlernen können.“

Nächste Lehrgänge

Der nächste – bereits ausgebuchte – Lehrgang für die Medizinischen Assistenzberufe (mit Basismodul, OP-Assistenz und Gipsassistenz) in Mistelbach startet am 24. April 2023. Für den Lehrgang ab Mai 2024 ist die Anmeldung bereits möglich, ebenso wie für den bundesweit neuen dreijährigen Lehrgang zur Operationstechnischen Assistenz, der im Oktober 2023 beginnt. Beide Ausbildungen werden in der Region Weinviertel nur an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Mistelbach angeboten.

Die Absolventinnen und Absolventen des 1. Lehrganges Gipsassistenz mit den Ehrengästen: Barbara Schindler-Pfabigan (NÖ LGA – Gesundheit Weinviertel GmbH), Primar Dittrich, Kaufmännische Direktorin Jutta Stöger, Pflegedirektor Christian Pleil, Bereichsleitung Gabriele Hirtl, stellvertretende Stationsleitung Zentral-Ambulanz Ruth Geissler, Stationsleitung OP Anna Bohmann, Gipsassistent und Lehrer Rony Vogl, Klassenvorstand Katharina Buzath, und Elvira Schrottmeyer-Stockinger. Foto: Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf

Die Absolventinnen und Absolventen

Sabrina Adler, Gaweinstal; Manuel Baca, Marchegg; Tobias Frank, Bad Deutsch-Altenburg; Manuela Hammerl, Laa/Thaya; Nicole König, Gerasdorf; Roman Neubauer, Ladendorf; Dariusz Nowak, Wien; Ivan Peric, Spillern; Alexander Piswanger, Laa/Thaya; Andreas Reif, Zurndorf; Sabine Schmidt, Schrick; Katharina Svoboda, Deutsch-Wagram. Sabrina Novotny aus Sulz/Weinviertel schließt im Juni 2023 ab.

