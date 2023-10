Ausbildung mit Sinn Klinik Mistelbach: Sieben Lehrlinge in drei Bereichen

Motiviertes Team (v.l.): Karl Schreiber, Rosa Schön, Dietmar Eder, Lukas Mikolasek, Oliver Filzwieser, Melanie Zuljevic, Florian Tschida, Lena Weilinger, Christian Wolf, Lena Schuster und Thomas Gremmel. Foto: Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf

D as Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf ist nicht nur Arbeitgeber für rund 1.700 Mitarbeiter, sondern auch für sieben Lehrlinge. Vier Jugendliche absolvieren derzeit ihre Lehre in der Klinikumsküche, zwei in der Apotheke und eine in der Verwaltung.