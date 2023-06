Gemeinde Neudorf gibt Prämien bei Matura und Lehrabschluss

„Nur eine abgeschlossene, gute Ausbildung hilft gegen den aktuellen Fachkräftemangel“, sagt Bürgermeister Stephan Gartner: „Das gilt für Jugendliche, die eine Lehre machen genauso, wie für Matura und Studium.“ Daher setzten sich ÖVP und FPÖ zusammen und schnürten ein umfangreiches Paket: „Wir haben ein tolles Projekt in unserer Marktgemeinde in Umsetzung gebracht. Für uns Freiheitliche war es eine Herzensangelegenheit jene Menschen zu fördern, die tagtäglich unser System am Laufen halten“, sagt FPÖ-Chef und geschäftsführender Gemeinderat Lukas Umschaiden. Er sieht den Beschluss auch als Schritt gegen den Fachkräftemangel, da nicht nur Lehrlinge, sondern auch der Lehrbetrieb eine Prämie bekommt.

Wer eine Lehre abschließt oder die Matura macht, bekommt künftig eine Einmalzahlung von 250 Euro. Neudorfer Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, bekommen mit Ende der Lehrzeit ebenfalls eine Förderung von 250 Euro. Wer ein Bachelor-Studium abschließt, bekommt 200 Euro, bei einem Masterstudium sind es 300 Euro. Bei abgeschlossener Meisterprüfung gibt's einmalig 500 Euro.

„Wichtig war mir, dass ein Großteil der Förderungen in Neudorf-Gutscheinen ausbezahlt wird: So wird zusätzlich die Neudorfer Wirtschaft unterstützt. Immerhin gibt es in der Gemeinde über 30 Betriebe, Direktvermarkter etc., die die Gutscheine nehmen“, sagt Gartner.

Studenten können zusätzlich um einen Zuschuss zum ÖBB-Klimaticket von 200 Euro ansuchen. Damit soll verhindert werden, dass die während des Studiums ihren Wohnsitz nach Wien verlegen: „Als Bürgermeister ist es oberstes Prinzip, unsere Jugend als Hauptwohnsitzer in der Gemeinde halten zu können“, sagt Gartner, der das einstimmig beschlossene Ausbildungsförderungspaket als gelungene, runde Sache bewertet, die durchaus ein Vorzeigeprojekt für andere Gemeinden in der Grenzregion sein kann, mit dem man rückläufigen Bevölkerungszahlen etwas entgegensetzen kann.

Alle Förderungen gelten rückwirkend ab 1. Jänner 2023, Voraussetzung ist ein Hauptwohnsitz in der Gemeinde Neudorf.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.