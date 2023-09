Ausfallsicherheit Neue Pelletsheizung für das Ladendorfer Hallenbad

Georg Kierer und Bürgermeister Thomas Ludwig freuen sich über die Anlieferung der neuen Heizanlage, die auch Entspannung beim Heizproblem mit sich bringen soll. Foto: Gemeinde Ladendorf

D as Gebäude in Ladendorf, in dem Volksschule und Hallenbad untergebracht sind, wurde bisher mithilfe einer Hackschnitzelanlage beheizt. Eine 100 kW-Pelletsheizung soll nun die Ergänzung zur Gesamtheizleistung liefern, die bislang von einer Gasheizung beigesteuert worden ist.

Im vergangenen Jahr ist es vereinzelt zu Ausfällen gekommen, da Leistungsspitzen mit der Hackschnitzelheizung alleine nicht abgedeckt werden konnten. Zwei Konzepte wurden daraufhin erarbeitet, und nach Beratung im Gemeinderat fiel der Beschluss für die Pelletsheizung aus. Rechtzeitig vor Schulbeginn wurde die Heizungsanlage nun geliefert und wird in weiterer Folge installiert und in Betrieb genommen. Zusammen mit Georg Kierer von der Firma Kierer nahm Bürgermeister Thomas Ludwig die neue Heizung in Empfang. „Ausfälle wie im letzten Winter sollten dann der Vergangenheit angehören, und zudem sind wir auch nicht mehr von Gas abhängig,“ freut sich Ludwig.