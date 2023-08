Poysdorfer fuhren mit Oldtimertraktoren zum Michelberg

Obmann-Stellvertreterin Daniela Morocutti hatte dazu auch herrlichen Sonnenschein und bei über 30 Grad auch ausreichend Fahrtwind bestellt: Mit zwölf Traktoren und zwei Autos machte sich die Gruppe vom Oldtimermuseum Poysdorf auf nach Ernstbrunn, wo im Autohaus Madner-Panholzer zum Frühschoppen mit Würstel, Bier und Wasser geladen wurde.

Die Traktoristen waren an diesem Tag auf den Spuren des Jakobsweges Weinviertel unterwegs, denn der Michelberg ist am Jakobsweg ein wunderbarer Aussichtspunkt. Die steile Auffahrt zum Gasthaus am Michelberg und nach dem Mittagessen der Spaziergang auf den 400 Meter hohen Michelberg wurde mit einem tollen Ausblick über das weite Land des Weinviertels belohnt.

Zum Frühschoppen in Ernstbrunn waren die Traktoristen vom Autohaus Madner-Panholzer geladen. Foto: Oldtimerclub Poysdorf

Der schwedische Volvo-Traktor ist normalerweise skandinavische Temperaturen gewohnt und so bescherte er Fritz Güner eine kleine Panne. Eine Eisstation bei Erich Schreiber in der M-City und ein gemütlicher Ausklang im Keller von Horst Fischer in Wetzelsdorf rundete die wunderschöne Sommerausfahrt der Poysdorfer Traktorfahrer perfekt ab.