Buntes Allerlei und vielfältige Techniken im Schloss Wilfersdorf

Die Bilder in der Ausstellung bringen ein buntes Allerlei und die vielen Techniken, die Kreative in der Kunstwelt gehen können, um ihre Bilder zu gestalten, den Betrachtern näher. Es lohnt sich diese Ausstellung zu besuchen und sich an der Vielfalt zu erfreuen, die man dort in den Bildern vorfindet. Obmann Obermayer vertrat Wilfersdorfer Bürgermeister Josef Tatzber, der wegen einer Gemeinderatssitzung verhindert war.

Der Korneuburger Abgeordnete zum Nationalrat Andreas Minnich eröffnete die Ausstellung offiziell. Dagmar Pawlicki, die die Führung des „Kunstkreises Bisamberg“ seit 2011 innehat, sprach zu den Werken, zu den Künstlern, zu den vielen Aktivitäten der Gruppe und über das Wachsen der Künstlerschar, die jetzt schon auf 27 Mitglieder angewachsen ist.

Zahlreicher Ehrengäste waren auch unter den Gästen, so etwa der Bürgermeister aus Bisamberg, Johannes Stuttner, und Altbürgermeister Günter Trettenhahn.

Der Altobmann und wissenschaftlicher Leiter der Liechtensteinausstellung im Liechtensteinschloss Wilfersdorf, Hans Huysza, zeigte zusätzlich in einer Privatführung das Schloss und die permanente Liechtensteinausstellung, die zu den Top-Tourismuszielen in Niederösterreich gehört. Auch Richard Pleil von der Kulturvernetzung NÖ lies sich das Ereignis ebenfalls nicht entgehen und war voll des Lobes. Musikalisch begleitet wurde die Vernissage von Sax’n‘ Boards - Peter Pawlicki und Hannes Smejkal.

Anstoßen nach der Vernissage. Foto: Gerhard Brey

Die Ausstellung kann täglich außer Montag bei freiem Eintritt von 10 bis 16 Uhr, bis 18. Juni besucht werden.

