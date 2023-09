„Detective Twix“ - und wie der Film aus Eibesthal entstand

Die Theaterjugend aus Eibesthal verwirklichte in der Coronazeit einen lang gehegten Wunsch, einmal einen Film – von A bis Z – selbst zu produzieren. Theater konnte nicht gespielt werden und so wurde das Projekt gemeinsam umgesetzt. Von der Idee bis zum Drehbuch, den Requisiten bis zum Schnitt und natürlich selbst gespielt entstand so die Kriminalkomödie „Detective Twix“ unter der Führung von Johannes Stadlbacher, bei der es um die „Goldene Scholle“ geht, die nach Jahrhunderten plötzlich wieder aufgetaucht ist.

Wie dieser Film produziert wurde, welche Requisiten dabei eingesetzt wurden, wie lange und wo gedreht wurde, ist nun in einer Ausstellung im Lichtensteinschloss in Wilfersdorf zu sehen, täglich, bei freiem Eintritt, außer Montag, von 10 bis 16 Uhr.

Bisher haben den Film, Spieldauer 147 Minuten, mehr als 1.000 Leute schon gesehen. Bei der Ausstellung ist das Werk als DVD zu erwerben.

Ein letztes Mal wird „Detective Twix“ am Samstag, 16. September, um 19 Uhr im Kino in Mistelbach bei freiem Eintritt aufgeführt. Platzreservierung unter 0677 632 664 28.