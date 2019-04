Der Künstler, der neben der Malerei und bildnerischer Gestaltung, auch literarisch unterwegs ist, gestaltet Außergewöhnliches, was auch von seinen Linolschnitten behauptet werden darf. Er komponiert dort, ausschließlich mit den Farben Weiß und Schwarz „Augenblicke – als druckgrafische Momentaufnahmen“, so wie er selbst empfindet, in bildliche Formen.

Die Werke verändern sich beim Betrachten, gewinnen durch verschiedene Entfernungenneue Bedeutungen. Deshalb gibt es auch zu jedem Blatt ein Gedicht, das in den letzten beiden Zeilen, zum gefühlten Ursprung des Werkes führt.

Alejandra Barber begleitete die Vernissage mit Obertongesang, den sie selbst als „Spirituelle Gesänge für die Seele“ bezeichnet.

Die Ausstellung im Festsaal des Liechtensteinschlosses in Wilfersdorf ist - bei freiem Eintritt - von Dienstag bis Sonntag, sowie an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr zu besichtigen. Der Künstler wird am Samstag, 18. Mai ab 14 Uhr und am Samstag 1. Juni, ab 13 Uhr anwesend sein.