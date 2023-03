Mistelbach: Viel Weinviertel bei neuer Kelten-Ausstellung

Das fruchtbare Weinviertel ist alter Siedlungsraum des in unserer Region dominierenden Volks der Eisenzeit, der Kelten: „Es war schon damals dicht besiedelt, im 3. Jahrhundert vor Christus entstanden hier große Märkte“, sagt Kurator Peter Trebsche, der vor seinem Wechsel an die Uni Innsbruck lange in Asparn forschte. Einer seiner Schwerpunkte ist die Eisenzeit. Beispiele für diese Siedlungen sind Roseldorf und Haselbach, beide in der Gemeinde Niederhollabrunn, und gegen Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus die bedeutende Befestigungsanlage am Oberleiserberg. Zudem verlief durch das Weinviertel der wichtige Handelsweg der Bernsteinroute, die den Mittelmeerraum mit der Ostsee verband.

Das MAMUZ Museum Mistelbach zeigt ab 18. März die Sonderausstellung „Kelten“. Der Begriff „Kelten“ hat seit jeher die Fantasie der Menschen angeregt. Sie werden ab der Antike bis heute als furchterregende Krieger, als „edle Wilde“, als versierte Handwerker oder als Hüter geheimen Wissens dargestellt. Doch welche Vorstellungen treffen die Wahrheit und was entspringt der Welt der Vermutungen und Legenden? Dank moderner archäologischer Forschung kann ein detailreiches Bild der Lebensumstände der Kelten gezeichnet werden: Erleben Sie wie nie zuvor, wie sich das Leben der Menschen, die vor mehr als 80 Generationen Niederösterreich bevölkerten, gestaltet hat. „Kelten“ vermittelt anhand von zahlreichen außergewöhnlichen archäologischen Funden ein neues Bild vom Alltag, vom Glauben und vom Schicksal der Menschen zur Keltenzeit und bricht mit stereotypen Vorstellungen und Klischees.

Elisabeth Wimmer mit der Carnyx. Foto: MAMUZ

Interaktive Ausstellung

Aufgebaut ist die Ausstellung sehr interaktiv: Wie klang eine keltische Carnyx, eine Kriegstrompete? Zu hören dann in der Ausstellung per Knopfdruck – selbst hinein blasen ist aus hygienischen Gründen nicht möglich. Wer mehr über die eigene Zukunft wissen will, kann die keltischen Würfel werfen. Spezielle Angebote wird es auch für Kinder geben, die interaktiven Teile für die Kleinen wurden gegenüber den Vorjahren weiter ausgebaut.

Wie viel Weinviertel steckt in der Ausstellung? Zu sehen sind zahlreiche Alltagsgegenstände, wie Würfel, Glasschmuck und Weggewichte aus der Großsiedlung von Haselbach. Auch eine virtuelle Rekonstruktion, wie die Siedlung geplant und gebaut wurde, wird zu sehen sein. Gezeigt werden auch zahlreiche Opferfunde, Waffen und Pferdegeschirr aus den Heiligtümern von Roseldorf und der Hort mit Eisengegenständen von der Burgruine Falkenstein sowie eine vollständige Keramik aus einem Brunnen in Deutsch-Wagram. Das Heiligtum von Roseldorf wurde ja schon vor Jahren im Freigelände des MAMUZ Schloss Asparn rekonstruiert.

Die überregionalen Fund-Highlights kommen aus Deutschland und Frankreich. Insgesamt werden 300 Originalobjekte zu sehen sein, darunter reich verzierte Schmuckstücke aus Gold, wertvolle Waffen aus Eisen, keltische Münzen (Münzfund von Neubau in OÖ), aber auch Alltagsgegenstände wie landwirtschaftliche Werkzeuge und tönernes Trinkgeschirr.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Kelten“ im MAMUZ Mistelbach ist von 18. März bis 26. November zu sehen, begleitend gibt es ein intensives Vortragsprogramm.

Buch zur Ausstellung

Ernst Lauermann schreibt das Buch zur Ausstellung. „Die Kelten im Weinviertel" erscheint am 31. März. Foto: MAMUZ

Das Buch zur Ausstellung stammt übrigens von Ernst Lauermann, ehemaliger wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ. Es wird am 31. März, um 18 Uhr, im MAMUZ präsentiert. Anmeldungen zur Präsentation: anmeldung@mamuz.at

