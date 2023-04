Bilder vom Weinviertel: Bunt und aussagestark

Vizebürgermeister Johannes Berthold eröffnete nach kurzen Einführungsworten von Franz Knittelfelder, Direktor der Bildungsakademie Weinviertel, die Ausstellung. Für ihn ist es besonders wertvoll, dass Inna Pavlecka-Tumarkin hier in Gaweinstal diese aussagekräftigen Bilder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Bis Mitte Juni sind die Bilder im Pfarrhof Gaweinstal zu besichtigen.

Musikalisch begleitet wurde die Ausstellungseröffnung mit barocker Musik, dargeboten von Michaela Göls-Berthold und Martin Stanzl. Direktor Franz Knittelfelder brachte die einführenden Worte, Inna Pavlecka-Tumarkin brachte einen Abriss aus ihrem bisherigen Leben, in der Ukraine und Österreich.

Inna Pavlecka-Tumarkin, gebürtige Ukrainerin, hat vor 34 Jahren ihr neues Zuhause in Österreich, im Weinviertel gefunden. Sie wurde laut ihren eigenen Worten hier sehr gut aufgenommen, sie konnte hier weitere Studien an der Kunstakademie und der Uni-Wien absolvieren. Ihre Ausbildungen im Ausland wurden nostrifiziert. Aber nicht nur das eigene Malen, auch die Aus- und Weiterbildung von Kunstbegeisterten liegt ihr sehr am Herzen.

Im von ihr im September 2002 in Unterolberndorf für „Gleichgesinnte“ gegründeten Kunsthaus bietet sie eine Reihe von Fortbildungen in verschiedenen Techniken, Ausstellungen und Veranstaltungen. Vor allem liegt ihr auch die Jugend am Herzen. Neben der Organisation und aktiven Mitarbeit im Kunsthaus macht sie hier auch Ausstellungen mit eigenen Bildern.

