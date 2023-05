Hruschka zeigt in Falkenstein, wie er Natur in seine Kunst integriert

Andreas Glatzer, Hausherr des alten Pfarrhofes in der Feste Falkenstein, freute sich heuer, einen Falkensteiner Künstler bei der Ausstellung begrüßen zu dürfen: Künstler Alfred Hruschka ist mit „Schnee in der Sonne“ vertreten. Berthold Ecker, im Museum der Stadt Wien zuständig für zeitgenössische Kunst, skizzierte den Werdegang und das bisherige Wirken des Künstlers.

Hruschka verbindet die Kunst sehr eng mit der Natur: „Er hat mich von Anfang an überzeugt, weil er die Zeichen des Klimawandels früh erkannte und diese in seinen Arbeiten aufgreift“, sagte Ecker. „Alfred Hruschkas Kunst bringt die Menschen zum Nachdenken und weist auf das Werden und Vergehen in der Natur hin.“ Seine Arbeiten würden für ein gleichberechtiges Zusammenleben auf Augenhöhe zwischen Mensch und Natur stehen.

Hruschka wirft nichts weg und setzt seine Kunst der Natur aus

Der Falkensteiner Künstler hat einen besonderen Zugang zur Kunst: „Er wirft nichts weg und setzt auch Kulturabfall, der eine Geschichte erzählt, in seinen Werken ein“, erklärte Ecker. Er überlässt die Kunstwerke auch für eine Zeit der Natur, um nach einer Zeit wieder einzugreifen.

Landtagspräsident Karl Wilfing dankte Eva Dirnbacher und Andreas Glatzer, dass sie die Feste Falkenstein für die Präsentation von Kultur öffnen. Er bezeichnete seinen langjährigen Freund Alfred Hruschka als sehr tiefgründigen Menschen, der aus der Demut heraus große Wertschätzung für das Leben in seiner Vielfalt schöpfe. So sei der Titel der Ausstellung „Schnee in der Sonne“ ein sehr gutes Symbol dafür: „Schnee in der Sonne fasziniert in der Sekunde und erstrahlt in vollem Glanze, ist aber auch besonders vergänglich“, so Wilfing.

Ausstellung läuft noch bis zum 29. Mai

Unter den Gästen waren Andrea Domesle, international anerkannte Kunstkritikerin und Kulturmanagerin, sowie Bürgermeister Leopold Richter und sein langjähriger Amtskollege Manfred Fass aus Laa. Die Ausstellung ist bis zur Finissage am Montag, 29. Mai um 14 Uhr an jedem Samstag und Sonntag sowie am Christi Himmelfahrtstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet und im alten Pfarrhof von Falkenstein frei zugänglich.

