Niki Passath kreiert Malroboter. „Es gibt eine Zufälligkeit der Maschine, wenn sie ihre Spuren hinterlässt“, sagt Kuratorin Elisabeth Ledersberger-Lehoczky: „Die Frage ist: Ist der Konstrukteur der Urheber der Werke oder die Maschine. Oder ist es eine symbiotische Form?“ Es sind durchaus Philosophie- Fragen der Beziehung zwischen Mensch und Maschine, der sich die aktuelle Ausstellung im Kunsthaus Laa „Robotic Art“ widmet: „Wir personalisieren ja auch unsere Maschinen: Wir schimpfen den Computer und das Auto“, sagt Ledersberger- Lehoczky.

Für die Ausstellungseröffnung am 29. Mai brachte sie den Grazer Niki Passath mit dem Laaer Michael Stavaric zusammen, der sich in seiner Literatur auch mit dem Thema Mensch und Maschine auseinandersetzt. Stavaric, als Siebenjähriger aus Tschechien nach Laa gekommen und hier ins Gym und in die HAK gegangen, las aus seinem neuen Roman „Fremdes Licht“.

„Ich wollte schon lange mit Stavaric etwas machen, es hat halt nie wirklich zu unseren Ausstellungen gepasst“, sagt Ledersberger-Lehoczky, vor einem Jahr stellte sie den Kontakt zwischen den beiden Ausnahmekünstlern her: „Beide sind in ihrem Genre eng miteinander verbunden“, findet die Kuratorin. Wobei der Weg zur Ausstellung coronabedingt ein Hürdenlauf war: „Wir mussten drei mal verschieben“, sagt Kulturstadtrat Georg Eigner. Wie sehr beide Künstler harmonieren, zeigte sich bei der Eröffnung der Schau: Nach der Lesung entstand im Kapellenraum bei einer Liveperformance ein neues Werk der Maschinen von Niki Passath. Wobei: Dank Interaktion via Bluetooth wurden sie schon noch von Niki Passath gesteuert und schufen nicht selbst die Kunst. Zum Einsatz kamen bei einem Bild mehrere von Passath gebaute Malroboter.

Die Ausstellung ist bis 25. Juli im Kunsthaus Laa im Bürgerspital jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr zu sehen.