Jahrgang 1968 zeigt seine Werke

Zu einer ganz besonderen Ausstellung laden die Künstler des Jahrgangs `68 der Graphischen Lehranstalt, die am vergangenen Freitag von Gudrun Wassermann, Obfrau des Kunstvereins, Sylvia Seimann, Kuratorin, und Josef Schimmer, Kulturstadtrat, im Barockschlößl feierlich eröffnet wurde.

Im Juni 2021 hatten sich Helga Meinhart, Christine Buchner, Willy Puchner, Stephan Mussil, Andràs Surànyi und Manfred Bauch in einer von der Stadtgemeinde Mistelbach zur Verfügung gestellten Halle getroffen, um gemeinsam das überlebensgroße Hauptwerk zu erstellen.

Dieses wird übrigens bei der Finissage am 21. November zerteilt werden. Ein Video in den Ausstellungsräumen erläutert die einzelnen Herstellungsschritte des bunten Kunstwerks. Anschaulich wird beim Durchstreifen der Ausstellung und Betrachtung der Werke, dass sich der Stil der einzelnen Künstler in dem halben Jahrhundert seit Verlassen der Graphischen Lehranstalt doch recht unterschiedlich entwickelt hat.

Ansturm bei dieser Vernissage

„Ich bin geflasht vom großen Ansturm bei dieser Vernissage“, freut sich Kuratorin Seimann. „Ich hatte das Vergnügen, diese Ausstellung vom ersten Augenblick an begleiten zu dürfen. Dabei habe ich nicht nur große Künstler, sondern auch wunderbare Menschen kennengelernt.“

Kulturstadtrat Schimmer sieht Mistelbach inzwischen als das Zentrum der Kultur im Weinviertel an. „Allein im Oktober feierten wir drei Vernissagen - eine im Nitsch-Museum, eine im MAMUZ und jetzt sind wir hier im Barockschlößl.“

Die Ausstellung findet bis zum 21. November jeweils an den Wochenenden von 14 bis 18 Uhr in den Räumen des Barockschlössls Mistelbach statt.