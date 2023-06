Kunsthaus Laa zeigt Kunst von Frauen

Im Kunsthaus Laa im Bürgerspital werden ganzjährig Ausstellungen verschiedenster internationaler Künstler gezeigt. Derzeit gibt es die Ausstellung „Sisterhood II“ zu sehen. Das Kunstnetzwerk intakt besteht seit 1977 und im Rahmen dieser Schau zeigen über 30 Künstlerinnen dieser Vereinigung ihre Werke in Laa. Kuratiert wurde die Schau von Elisabeth Ledersberger, die auch die Künstlerinnen vorstellte. Im Rahmen der Eröffnung wurde durch Vizebürgermeister Georg Eigner und Bürgermeisterin Brigitte Ribisch auf die Bedeutung der Frau in der Gesellschaft und in der Kunst hingewiesen und im Anschluss lud man zu einem Rundgang ein.

Ab 3. August folgt dann die Ausstellung „Paper Works & Paper Concepts“, die in Kooperation mit NÖArt gezeigt wird. Das Kunsthaus ist jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.