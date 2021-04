Drei Mal wurde sie verschoben, jetzt ist es endlich gewiss: Die Ausstellung „Chronicles - Pauline Marcelle und Val Wecerka“ wird am 8. Mai im Schloss Wolkersdorf eröffnet. Die Künstlerinnen schlagen mit ihren Werken eine Brücke zur Krisensituation im Land und der Welt: Marcelle und Wecerka beschäftigen sich mit Sprache, Verständigung und sozialer Interaktion. Themen, die so aktuell sind, wie sie nur sein könnten.

Susanne Ruttenstorfer-Schwelle, Obfrau im forumschlosswolkersdorf, wollte mit Pauline Marcelle schon seit einiger Zeit eine Solo-Ausstellung veranstalten, ist dann über die Künstlerin aber zu Val Wecerka gelangt und hat die Ausstellung so ergänzt. Entstanden ist eine Ausstellung, in welcher die kräftig, farbenfrohen Werke von Marcelle gemeinsam mit den meditativ feinen von Wecerka ein Gesamtwerk bilden.

So unterschiedlich die Kunstwerke der beiden Frauen anmuten, so unterschiedlich ist auch ihre Herkunft: Pauline Marcelle kommt aus Dominica West Indies und entstammt einer ganz anderen Kultur als Val Wecerka, welche in Bulgarien geboren ist.

In Bezug auf das Textile treffen sich beide Künstlerinnen aber: Der textile Charakter – Falten, Muster und Ebenen – findet sich sowohl in den Werken von Marcelle als auch in denen von Wecerka.

Das Textile ist die Brücke, welche die Kunstwerke miteinander verbindet. Die Themen Sprache und Soziales verbinden sie mit der Welt. Dass sich die Frauen in ihren Kunstwerken selbst mit einschließen, ist eine weitere Brücke und trägt für Ruttenstorfer-Schwelle stark zur Qualität der Werke bei.

Die Obfrau des Schloss Forums erhofft sich, dass mit dieser Ausstellung wieder Leben im Schloss einkehrt: „Die Stimmung kann man nicht ins Internet übertragen“, sagt sie.