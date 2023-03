Mistelbach: Kunst als runde Sache

Und dass sie ihre geradezu perfekt gestalteten Werke in der Bezirkshauptstadt ausstellen, kann man als wahres Glück bezeichnen. Dem Kunstverein Mistelbach und der blau-gelben Viertelsgalerie ist es gelungen, die harmonisch gestaltete Ausstellung der drei Künstler ins Barockschlössl zu bringen.

Bei der Vernissage gab es große Resonanz, und von Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll über den Kulturstadtrat Josef Schimmer bis hin zum Landtagsabgeordneten Kurt Hackl waren viele von nah und weit angereiste Kulturneugierige anwesend. Denn das genau ist es, was momentan im Bezirk Mistelbach boomt: die Kulturveranstaltungen.

Alle drei Künstler der Gegenwart, deren Werke in harmonischer Art und Weise kuratiert wurden, stellen Kunstwerke aus, die im wahrsten Sinne hypnotisieren.

Diese waren bereits in namhaften Galerien im Ausland präsent, und die Arbeiten der Künstler wurden mit zahlreichen Preisen gewürdigt.

"Der Kreis symbolisiert auch die Vollkommenheit. Schaberl schafft faszinierende Kreisbilder, die eine intensive Sogkraft auf den Betrachter ausüben", vermag die Obfrau des Kunstvereins zu erzählen. "Was die ausgestellten Arbeiten auch verbindet - abseits des Themas - ist die technische Perfektion der Ausführung: vom Farbauftragen der Kreise bis zum exakten Ausschneiden der Schriften in Metall." Laut Ionita handelt es sich um eine wunderbare Gelegenheit, moderne Kunst von der Nähe aus zu betrachten, zu bewundern und zu genießen.

In Schaberls Farbfeldmalerei spielt die Kreisform die zentrale Rolle und ist sozusagen seit Jahren sein einziges Motiv. Kaplenig wiederum erzielt mit seinem gekonnten Schichten von Farben eine plastische Wirkung. Und so stellt er technische Dinge und einfache, kleine Objekte des Alltags in Ölmalerei überdimensional dar. In der Perfektion der bildhauerischen Raumkunst beweist sich der dritte Künstler dieser außergewöhnlichen Konstellation, Michael Kos. Seine Plastiken wiegen mehrere Zentner.

Kunsthistorikerin Maria Holter leitete die Vernissage ein und führte Details zum Schaffen und Leben der Künstler aus.

Kulturstadtrat Schimmer möchte sein Ziel weiter verfolgen, nämlich, dass Mistelbach das kulturelle Zentrum des Weinviertels wird. Und mit der vielfältigen Veranstaltungsreihe, die die nächsten Wochen im Bezirk folgen wird, scheint das Ziel in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Die hervorragende Ausstellung, die man sich nicht entgehen lassen sollte, ist bis zum 26. März jeweils am Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt im Barockschlössl Mistelbach zu besichtigen.

