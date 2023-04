Ausstellung Mistelbach: Sieben Künstler, vielfältige Kunstwerke

Ausstellungseröffung in der M-Zone: MAMUZ-Geschäftsführer Christoph Mayer, Künstler Franz Weidinger, Kulturstadtrat Josef Schimmer, Kuratorin Barbara Leicht und Bürgermeister Erich Stubenvoll. Foto: Michael Pfabigan