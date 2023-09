Mistelbach: Starke Frauen in grellen Farben

„Wir sind hier, um die Erinnerung an alle Mütter und Töchter wachzuhalten, die auf der Straße getötet wurden, weil sie für ihre Rechte protestiert haben. Wir sind hier, um das Recht auf Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit durch Kunst und Kultur - hier im Besonderen durch meine Malerei - zu stärken. Wir sind hier, um für ein erfülltes Leben in Frieden und Freiheit einzutreten.“ Diese eindrucksvollen Worte, mit denen Kunstvereinsobmann Edda Swatschina die Künstlerin Azadeh Vaziri zitierte, leiteten deren Ausstellung im Barockschlössl Mistelbach ein.

„Starke Frauen“ ist der Titel der Ausstellung, und die Bildnisse von starken Frauen - in grellen Farben dargestellt - prägen die farbenfrohe Bildersammlung.

Die junge Künstlerin Azadeh Vaziri blickt auf eine Vergangenheit im Iran zurück, in dem Land, in dem sie geboren wurde, in dem sie ihre Leidenschaft zur Kunst entdeckte und weiterentwickelte, in dem sie Malerei studierte. Der Iran ist aber auch das Land, in dem sie persönlich Verfolgung erleben musste, nur, weil sie für die Rechte der Frauen eingestanden ist. Im Jahr 2015 gelang ihr die Flucht nach Österreich. Jetzt lebt sie in Wien und möchte mit ihrer Malerei Fuß fassen. Im Laufe der Jahre etablierte sie ihren ganz eigenen künstlerischen Stil, mit dem sie Frauen in einer starken Position thematisiert - nicht unterdrückt und nicht hinter einem Kopftuch versteckt.

Bei der Vernissage am 8. September nahm Maler und Kunstvereinsmitglied Herbert Stadler eine besondere Rolle ein. Er hatte sich im Vorfeld intensiv mit den Werken, deren Hintergrund und der persönlichen Geschichte der Malerin auseinandergesetzt. Deshalb gelang es ihm auch, die zahlreich zur Ausstellungseröffnung erschienenen Besucher mit gezielten Erklärungen zu den Werken zu informieren. Das Feedback der Kunstinteressierten war durchaus positiv, denn hinter den einzelnen verwendeten grellen und ausdrucksvollen Farben stecken eine starke Aussage und jede Menge Symbolwirkung.

Einleitende Worte gab es zudem von Mistelbachs neuem Kulturstadtrat Michael Schamann, und auch Bürgermeister Erich Stubenvoll zeigte bei der Vernissage Präsenz.„Wir planen, die Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadtgemeinde Mistelbach unter der Leitung des neuen Kulturstadtrats genauso gut fortzusetzen, wie sie in den vergangenen Jahren gelaufen ist“, verrät Edda Swatschina, Obfrau des Kunstvereins Mistelbach.

Die kunterbunte und wirklich sehenswerte Ausstellung im Mistelbacher ist jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr bis zum 1. Oktober bei freiem Eintritt geöffnet.