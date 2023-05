Ausstellung Mistelbacher Mittelschüler stellen im MAMUZ aus

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Die Schüler der Kunstklasse 21b der Mittelschule Mistelbach stellen einen Teil der seit September entstandenen Werke in der MZone im MAMUZ Mistelbach aus. Foto: Michael Pfabigan

S ie haben an einem internationalen Fotowettbewerb teilgenommen und zehn ihrer Bilder wurden in die Ausstellung aufgenommen, sie haben Workshops mit dem Kunstverein Mistelbach zu diverseren Techniken gemacht und sich am Nachmittag zusätzlich zum Fach Bildnerische Erziehung in Extrastunden gesetzt: Die Schüler der 1b der Mittelschule 2 Mistelbach (Klasse 21b) mit Spezialisierung auf Kunst präsentierten am 10. Mai die Werke ihres ersten Jahres in einer großen Ausstellung in der MZone im MAMUZ Mistelbach.