Wolkersdorf schickte seine besten Künstler nach Mistelbach

Besonders kulturreichen Besuch bekam die Stadt Mistelbach am 7. September: Die Stadtgemeinde Wolkersdorf präsentierte sich im Rahmen der Ausstellungsreihe „Wolkersdorf besucht Mistelbach“ mit zwei Kulturinitiativen und zehn Künstlern in der MZone des MAMUZ Mistelbach.

Wolkersdorf, die urbanste Stadt im Bezirk, präsentiert sich mit ihrer zeitgenössischen Kunst modern und ausgefallen, Kuratorin Dagmar Kunert hatte einen repräsentativen Querschnitt des Best-of Wolkersdorfer Kunstszene zusammengestellt. Für sie war die Arbeit an der Ausstellung übrigens eine Rückkehr, denn die Wolkersdorferin war Geschäftsführerin des damaligen Museumszentrums Mistelbach in der Startphase des Museumskomplexes.

„Wichtig war mir aufzuzeigen, welche Vielfalt, Qualität bzw. Themen in Wolkersdorf aktuell präsent sind“, sagt Ausstellungskuratorin Dagmar Kunert: „Und einmal mehr in Erinnerung rufen, dass Wolkersdorf schon lange in Niederösterreich und Wien auch für zeitgenössische Kunst steht.“

Diese Ausstellung sei auch als Visitenkarte des kreativ-künstlerischen Potenzials in Wolkersdorf gedacht, als Einladung für die Mistelbacher, auch das Kulturprogramm in Wolkersdorf wahrzunehmen. „Umgekehrt waren die Wolkersdorfer, die ins MAMUZ zur Vernissage gekommen waren, auf den Auftritt ihrer Künstler sichtlich stolz“, freut sich Kunert.

Manfred Staudinger zeigt fotografische Impressionen aus Weltstädten mit einem 15-teiligen Gesamtbild, Heide Proksch ihre gewobenen Mythen, Manfred Bauch architektonische Entwürfe und Bilder ihrer Umsetzung und Herbert Unger seine Installationen im Prinzip Müll, die zu Kunstwerken mit Augenzwinkern arrangiert werden.

Bildhauer Guido Kunert hatte Steinplastiken nach Mistelbach mitgebracht, Eva Kroner ihre großformatigen, feingliedrigen und großformatigen Porträts und Stillleben. Bei Marlies Döltl bekommen die Bilder durch eingearbeitete Objekte Plastizität: Plastikfolie gibt dem Meer den Schimmer, Schraubverschlüsse und Dosenteile dem Wal Formen. Peter Proksch ist mit einem phantastisch-realistischen Bild vertreten, Romy Pfyl zeigt die Vergänglichkeit, indem sie Pflanzen für ihre Drucke nutzt, abstrahiert sind die Bilder von Christoph Holzeis. Und Charlotte Gohs zeigt Bilder, wie Gärten künstlerisch gestaltet werden können.

Die Ausstellung „Wolkersdorf besucht Mistelbach“ in der MZone im MAMUZ Mistelbach ist noch bis 1. Oktober Dienstag bis Sonntag zu sehen.