Im Vorjahr waren die Poysdorfer Hornisten in Lacko in Polen zu Gast. Nun gibt es den Gegenbesuch in Poysdorf, der mit einem gemeinsamen Konzert verbunden ist. Neben den Hornisten ist auch das Gitarrentrio beim Konzert mit dabei. Musiker aus beiden Musikschulen bilden ein Orchester und werden auch als Solisten auftreten.

Der Eintritt ist frei.

