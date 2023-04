Hovacek begeisterte die Poysdorfer

So seien sie auf Hovacek – der vergessenen Größe des Austropops gekommen. „Er hat Lieder für Marianne Mendt geschrieben und war in den Siebziger und Achtziger-Jahren in der Austropop-Szene, hat aber nie seinen Durchbruch geschafft“, erzählt Heller. „Es sind aber sehr vielschichtige und ins Herz gehende Lieder, die es Wert sind, nicht in Vergessenheit zu geraten“, schwärmt Oliver Timpe über die Hovacek-Hits. Madeleine Rieder freute sich, dass Lissi und Oliver mit ihren musikalischen Freunden im Eisenhuthaus zu Gast waren. Auch das Publikum reizte dieses Unbekannte und so war das Lokal bis auf den letzten Platz gefüllt.

„Das musikalische Erbe ist aufregend und berührend, aber auch lustig. Echt ein tolles Set für alle Gemütslagen“, meint Wolfgang Rieder. Vom Applaus und den Zugaben zu schließen, gibt es jetzt viele Hovacek-Fans rund um Poysdorf.

