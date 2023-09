Jedermann, Vergänglichkeit und der Wirtshausschmäh

Die Rahmenhandlung ist simpel: Ins Wirtshaus von Mitzi Barelli lädt ein Mitarbeiter der Landes-Kulturabteilung, um mit Weinviertler Bühnengrößen die Umsetzung eines Weinviertler Jedermann-Projektes zu besprechen. Rechtsanwalt und Autor Martin Neid, Sänger Jimmy Schlager, Musikurgestein Chris Heller, Schauspieler und Augenarzt Robert Waditschatka und Kabarettist und Schauspieler Kurt Leitner sind geladen, Autor und Kabarettist Manfred Linhart steht mit seinem Grappa am Eingang und begrüßt die Gäste. Da bleibt er trotzdem.

Und dann wartet alles auf den Herrn Koreander vom Land. Und weil er nicht kommt, und weil man ja eh im Hinterzimmer des Wirtshauses ist, wird philosophiert. Über den Jedermann: Für Chris Heller ein „Salzburger Promi-Schas“, Robert Waditschatka hat ihn schon am Domplatz von Zistersdorf gespielt. Und irgendwann kommt die Runde – Linhart war wieder mit seinem Grappa da – auf die Idee: Wenn’s eine Idee des Landes ist, dann soll die Jederfrau die Landeshauptfrau und ihr Buhlschafter ihr Vize Udo Landbauer sein.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend und den Mann nicht vor dem Tode loben Mitzis Pipi-Tant'

Und irgendwann beginnen die Bühnenprofis zu philosophieren: Über die Vergänglichkeit, über den Tod, über alle Themen, die auch den Jedermann ausmachen. Und jeder bringt seinen Teil ein: Martin Neid rezitiert Nestroy, Jimmy Schlager singt, Mitzi Barelli und Robert Waditschatka spielen eine starke Passage aus „Gefährliche Liebschaften“, Kurt Leitner zeigt, dass er auch ein guter Tod beim Jedermann, auch beim Weinviertler Je:damaun, wäre. Und zum Schluss singt Mitzi Barelli auch noch – und Chris Heller begleitet alles am Klavier. Und dazwischen gibt es ganz viele Weinviertler Weisheiten. Oder wie Mitzis Pipi-Tant' immer sagte: „Man soll den Tag nicht vor dem Abend und den Mann nicht vor dem Tode loben.“

Grundsätzlich spielen sich Neid, Schlager, Heller, Barelli, Waditschatka, Leitner und Linhart – er hat sogar die Arbeitshose an, mit der man ihn aus der Landwirtschaftlichen Fachschule in Mistelbach kennt - selbst. „Jeder hat sein eigenes Gewand an“, sagt Regisseurin Martina Esberger. „Wir waren oft bei Mitzi im Wirtshaus, manchmal haben wir auch geprobt“, lacht Autor Manfred Linhart.

Die Premiere in Staatz war ausverkauft – man war extra vom Schlosskeller in das VAZ mit seinen 270 Plätzen ausgewichen - wie auch mittlerweile alle anderen Vorstellungen in Mistelbach, Niederkreuzstetten, Oberwaiden, einzig für Wittau (7.9.) gab es bei der Premiere noch Karten. Karten gibt es noch für den Weinviertler „Je:damaun“ in Poysdorf – der hat aber nichts mit „Jedermanns Wirtshaus“ zu tun (Premiere 5. Oktober).

Fazit: Unterhaltsames, etwas kopflastiges Theater mit wunderbar gespielten Fragmenten aus dem Jedermann & Co – und Künstler, die sich selbst authentisch spielen.