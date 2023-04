Kabarett in Wilfersdorf: Lebensgeschichten und Heislsachen

Der Titel ist auch Programm und so erzählt Martin Pleil, der auch ein original stilles Örtchen auf der Bühne neben sich stehen hatte, etwa wie ihn zwei Hektar Boden vor einer Hochzeit abschreckten, aber auch wie er seinem Bekannten mit Waldviertler Karpfen zu mehr Selbstvertrauen verholfen hat. Wie sein großer Wunsch, Wettkandidat bei "Wetten dass ...", einem Klo zum Opfer gefallen ist und warum er Angst vor Ponys hat. Auch seine Geschichten die ihn an ein Jugendferienlager in Osttirol oder seinen Präsenzdienst in Mistelbach erinnerten waren köstlich.

Abgemischt werden diese Lebensgeschichten mit Theorien warum man das WC und alles „was dorten passiert“ nicht klar und deutlich anspricht, Daten und Fakten was, wie und wie lange es Österreicher und -innen am WC machen.

Am Ende regt die Vorstellung der „Heisel App“ sogar zum mitsingen an. In den zwei Stunden wechseln sich Lacher und Überraschungen in sehr kurzen Abständen ab, bis man sich am Ende über alltäglichen Dinge, die uns schon immer zu Verfügung gestanden, sind freut.

Das Mundoat Team Martin Pleil und Christoph Bucher mit seinem Regiedebüt konnte mit dem Programm, Jung und Alt, Besucher aus der Umgebung aber auch von weiter Ferne, begeistern.

Geplant sind weitere Vorstellungen, jedoch erst im Herbst. Für diese werden noch interessierte Veranstalter oder auch mögliche Lokalitäten gesucht.

