Bundessieg für Mistelbach beim digBiz-Award 2019 .

Großartiger Erfolg für Lukas Fabian, Marvin Flandorfer, Patrick Riedl und Sascha Ortner, Schüler der HAK für Digital Business in Mistelbach: Beim österreichweiten digBiz Award 2019, bei dem alle Schulden mit Schwerpunkt Digital Business ihre besten Maturaprojekte präsentieren, konnten die Mistelbacher mit ihrem Projekt "ALIS - Alert and Information System" im Haus der Wirtschaft in Wien den Sieg holen.