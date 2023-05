Europäisches Silber für die Laaer Dorferneuerung

„In Laa werden immer schon Brücken gebaut – in vielerlei Hinsicht: zu den Menschen, in die Natur, von gestern ins Heute, zwischen den Generationen, zu anderen Ländern oder auch Religionen“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch: „Wir sind auch weiterhin bemüht Wege zu beschreiten, die den Dialog fördern, das Verbindende suchen und sozial, ökonomisch und ökologisch verträgliche Lösungen für die herausfordernden Aufgaben unserer Zeit zu finden.“

Mit dem Sieg der Stadtgemeinde Laa im Rahmen des Projektwettbewerbes „Ganzheitlichkeit“ 2021 der NÖ Dorf- und Stadterneuerung nahm Laa als Vertreter Niederösterreichs am Wettbewerb des Europäischen Dorferneuerungspreises 2022 der Europäischen ARGE Landentwicklung Dorferneuerung teil. Nach der Einreichung umfangreicher Unterlagen gab es einen Jury-Besuch vor Ort, bei dem verschiedene Stationen und Projekte begutachtet wurden.

Jetzt kam es zur Preisverleihung in der Siegergemeinde des Vorjahres in Hofheim in Unterfranken in Deutschland, bei der Laa mit einer Delegation, bestehend aus Bürgermeisterin Brigitte Ribisch, Vizebürgermeister Georg Eigner, Hanfthal-Ortsvorsteher Arno Hausensteiner und Stadtmauern-Obfrau Helga Thenmayer vertrete war, um den Preis entgegen zu nehmen.

