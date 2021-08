Im berühmten süditalienischen Küstenort Sorrento wurde im Sommer in der Villa Fiorentina die fünfte Ausgabe von „SyArt Sorrento Festival – International Meetings Of Contemporary Art“ eröffnet. Unter den gezeigten Künstlern befinden sich auch Werke des 34-jährigen Ladendorfers Peter Pirker.

„Dass die Werke eines jungen, aufstrebenden Malers aus dem Weinviertel im Rahmen eines weltweiten, über Fachzeitschriften und soziale Medien publizierten Auswahlverfahrens von fachlich sehr kompetenten, international tätigen Kuratoren einer sehr renommierten Galerie ausgewählt werden, ist natürlich der Traum jedes Malers“, gesteht Peter Pirker: „Es ist eine unglaubliche fachliche und künstlerische Anerkennung bzw. Bestätigung und natürlich ein riesiger Ansporn trotz der derzeit herrschenden, auch für die Künstlerwelt äußerst widrigen Umstände, nicht aufzugeben und weiter zu machen.“

Außergewöhnliche Motive und Techniken erwecken Aufmerksamkeit

Pirker gilt als aufstrebender Maler, seine vielseitigen Arbeiten zeichnen sich durch ein hohes Maß an Eigenwilligkeit und (Farb-)Intensität sowie außergewöhnliche Motive und Techniken aus, wie etwa die Verwendung von Enkaustik auf Kupferplatten – bemerkenswert und vielfach prämiert sind auch seine ausdrucksstarken Frauenportraits auf ungrundierter Leinwand bzw. Hanfgewebe sowie die KobaltgelbMembran-Serie.

Dass die Ausstellung in einer so bekannten und mondänen Stadt wie Sorrento zwei Monate lang einem breiten und sehr interessiertem Publikum präsentiert werden, sei schon etwas Besonderes, das mediale Echo in der Region sei groß gewesen, freu sich Priker.

Die Ausstellung dauert noch bis 5. September und wurde von SyArt Gallery und Fondazione Sorrento organisiert.