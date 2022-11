Mistelbach als radfreundliche Stadt: „Klarer Auftrag für uns“

Erstmals wurden Auszeichnungen für radfahrfreundliche Städte in NÖ verliehen: Die Stadtgemeinde Mistelbach zählt zu den Preisträgern.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko gratulierten in der Hypo-Landeszentrale in St. Pölten den Vertretern zur Zertifizierung: Der Festakt bildet den Abschluss des Prozesses, in dem Bezirkshauptstädte sowie Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern auf ihre Radfahrfreundlichkeit geprüft und bewertet wurden. Landessieger 2022 ist Baden.

Mistelbach ist mit drei von fünf möglichen Sternen ausgezeichnet worden, die Urkunde nahm Bürgermeister Erich Stubenvoll entgegen: „Wir sind besser aufgestellt als vergleichbare Städte. Unsere Bemühungen der letzten Monate und Jahre haben sich in der Bewertung niedergeschlagen und wir sehen einen klaren Auftrag, unsere Stadt für die Radfahrerinnen und Radfahrer noch attraktiver zu machen.“

Bewertet wurden Daten – wie etwa die Netzlängen des Straßennetzes und der Radinfrastruktur oder die Anzahl der für Radfahrer geöffneten Einbahnen. Die Zertifizierung „soll zukünftig ein Ansporn sein, den Radverkehrsanteil in Niederösterreich noch weiter zu steigern“, unterstrich Mikl-Leitner. Und sie „verschafft uns einen systematischen Überblick über die bisherigen Tätigkeiten und Maßnahmen die vonseiten der Städte und Gemeinden“, ergänzt Schleritzko. „So können wir in Zukunft den Fortschritt Jahr für Jahr belegen.“

Radland Niederösterreich hat als Agentur des Landes Niederösterreich die neuen Zertifizierungsmaßnahmen organisatorisch begleitet.

