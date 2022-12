Seven Stars Award: In Laa steht das „Best Luxury Spa“

Werbung

Die Vamed Vitality World – dazu gehört die Therma Laa – erhielt gleich vier Auszeichnungen der international angesehenen „Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards“, die in Istanbul verliehen wurden. Das Thermenresort reiht sich damit neben Luxushotellerie- und Wellnessgrößen wie dem The Hanging Gardens of Bali, dem Meliá Zanzibar oder der Luxuseisenbahn Maharaja‘s Express ein.

Die Vamed Vitality World sicherte sich als einziger österreichischer Anbieter die begehrten Trophäen: Das Silent Spa der Therme Laa wurde in der Kategorie „Best Luxury Spa“ ausgezeichnet. Den Award erhielten außerdem „la pura women’s health resort kamptal“, „Geinberg5“ und die Vamed Vitality World.

Vamed: „Großes Kompliment für uns“

Seit der ersten Verleihung im Jahr 2013 haben die „Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards“ sich als Trendbarometer der Premium-Reiseindustrie etabliert: Eine Jury an Fachexperten prämiert jährlich die Speerspitze der internationalen Wellness- und Luxushotellerie. „Wir freuen uns riesig über diesen Erfolg, da diese Auszeichnung ein großes Kompliment ist. Nicht nur für uns, sondern für die gesamte Österreichische Tourismusbranche, die im internationalen Vergleich insbesondere durch exzellenten persönlichen Service und mit Dienstleistungsqualität punktet!“, sagen Vamed-Direktor Gerhard Gucher und Vamed-Manager Manfred Kalcher.

Die Vamed wurde im Jahr 1982 gegründet und deckt mit ihrem Angebot sämtliche Bereiche der gesundheitlichen Versorgung ab – von der Prävention und Gesundheitstourismus über die Akutversorgung bis zur Rehabilitation und Pflege. Die Vamed Vitality World engagiert sich seit 1995 im Thermen- und Wellnessbereich. Betrieben wird Aquadome – Tirol Therme Längenfeld, Spa-Resort Therme Geinberg, die Therme Laa – Hotel & Silent Spa, die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen, die Therme Wien, das Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn, das Tauern Spa Zell am See in Kaprun und das la pura women´s health resort kamptal in Gars am Kamp.

