Wimmer wurde KLAR!-Manager des Jahres

Alexander Wimmer: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, die ich - nach den bereits erfolgten Nominierungen in den ersten beiden Jahren - endlich selbst in Händen halten darf. Ich bedanke mich bei all meinen Kollegen, Bürgermeistern und Amtsleitern für die Zusammenarbeit, denn sowas geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen!“ Einer der ersten Gratulanten ist Landtagspräsident Karl Wilfing: „Einmal mehr beweist sich Niederösterreich als absolute Vorzeigeregion und ich gratuliere Alexander Wimmer zu seiner Weitsicht und seinem Gestaltungswillen, denn durch seine Aktivitäten wird einerseits das Bewusstsein der Bevölkerung für Klimathemen gestärkt und andererseits unsere Region und damit der Planet zukunftsgerecht gestaltet.“

Projekt „Ordentlich schlampert“

Dabei sorgt sein Erfolgsprojekt „Ordentlich schlampert“ für ein gewaltiges und gewolltes Durcheinander in den Grünflächen der teilnehmenden Gemeinden. Der frisch gebackene KLAR!-Manager: „Im Rahmen von Schulungsnachmittagen wurde den Gemeinde-Mitarbeitern, die für die Pflege und Gestaltung von öffentlichen Grünräumen verantwortlich sind, Wissen vermittelt sowie – im doppelten Sinne – die passenden Werkzeuge in die Hand gegeben. Wenn viele unterschiedliche Sträucher, Bäume und hohes Gras vorhanden sind, schützt das unsere Böden und stärkt die Biodiversität sowie unsere Gemeinde und damit unsere Lebensgrundlage.“ Seine Region Südliches Weinviertel erhielt heuer auch schon den europäischen Klimaschutz-Preis.

Vor 2,5 Jahren begann Alexander Wimmer als Kleinregionsmanager vom „Südlichen Weinviertel“. Zu seiner Region zählen 13 Gemeinden: Auersthal, Bad Pirawarth, Ebenthal, Gaweinstal, Groß-Schweinbarth, Hohenruppersdorf, Matzen-Raggendorf, Prottes, Schönkirchen-Reyersdorf, Spannberg, Sulz im Weinviertel, Velm-Götzendorf und Zistersdorf. Diese haben sich zum Regionalentwicklungsverein zusammengeschlossen, der sich mit je nach Gemeinde individuellen Maßnahmen für eine klimafitte Zukunft – sowohl im öffentlichen Raum als auch im Privatbereich - beschäftigt.

Das KLAR!-Projekt

Das Förderprogramm „KLAR!-Klimawandelanpassungs-Modellregionen“ ist ein Programm des Klima- und Energiefonds, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK). Es unterstützt österreichische Gemeinden und Regionen dabei, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und gezielte Anpassungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Seit 2018 implementieren erste Regionen die geplanten Maßnahmen, inzwischen arbeiten bereits 89 KLAR!-Regionen aus ganz Österreich (30 davon aus Niederösterreich) an der Anpassung an den Klimawandel. Insgesamt sind 750 Gemeinden mit rund 2.058.972 Einwohnern im KLAR!-Programm dabei. Mit diesem Förderprogramm nimmt Österreich in Bezug auf die regionale Klimawandelanpassung eine Vorreiterrolle in Europa ein und verbindet einen Bottom-Up-Ansatz mit den Zielen der nationalen Klimawandelanpassungsstrategie.