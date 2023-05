Auszeichnung Wolkersdorfer SPL Tele ist gesündester Großbetrieb NÖs

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Andreas Pleil (2.v.l) konnte den BGF-Preis für die SPL Tele Wolkersdorf entgegennehmen. Foto: Foto: ÖGK

D ie SPL Tele GmbH & Co KG in Wolkersdorf ist der gesündeste Großbetrieb in Niederösterreich: Die Österreichische Gesundheitskasse zeichnete den Familienbetrieb jetzt für seine Aktivitäten rund um die betriebliche Gesundheitsförderung aus.