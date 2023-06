Rudolf Fürnkranz wurde Ehrenbürger von Laa

„Als ich das erste Mal wissentlich in Laa war, hing noch der Brandgeruch des Krieges in der Luft“, erinnerte sich der gebürtige Mailberger, der mit sieben Jahren dann ins Internat nach Laa kam und, mit Ausnahme des Studiums, hier blieb. Es ist dies die höchste Auszeichnung, die Laa an einen Verdienten vergeben kann. Bei der Verleihung gab’s für ihn Standing Ovations. Fürnkranz selber war der Wirbel um seine Person doch zu viel. Das Fotoshooting nach der Überreichung beendete er dann mit: „Reicht schon!“

Gemeinderatsringe in Silber bekamen Thomas Gotschim, Franz Kriehuber, Wolfgang Sitsch und Johannes Weidinger, bei Christian Bauer und Peter Luksch wird die Verleihung nachgeholt. Den Ring gibt es für mindestens zehn Jahre Tätigkeit im Gemeinderat. Für 20 Jahre hätte es diesen als 14-Karäter in Gold gegeben. Wappenringe für besondere Verdienste für die Stadt Laa bekamen Annemarie Ernst, Rudolf Koffler, Roman Neigenfind, Harald Schittenhell, Manfred Staribacher, Günther Schmid, Reinhard Neumayer, Friedrich Thalhammer, alles ehemalige langjährige Gemeinderäte, Ortsvorsteher, Stadträte oder Vizebürgermeister, sowie Alt-Bezirksfeuerwehrkommandant und Ehrenkommandant der FF Laa Reinhard Steyrer. Bei Thomas Gruss und Alfred Schuster wird die Ehrung nachgeholt.

„Was mich freut, ist, dass alle neuen Ringträger in meiner Zeit als Bürgermeister aktiv waren und an der Aufwärtsentwicklung der Stadt teil hatten“, freute sich Altbürgermeister Manfred Fass, der die Neuen in den Kreis der Laaer Ringträger aufnahm.

Alle Ringe sind übrigens 14-Karäter aus Silber bzw. Gold-Platin und wurden bei Juwelier Thalhammer angefertigt.

