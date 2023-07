Ukrainische Kinder zu Besuch in der Winkelau

59 ukrainische Kinder wurden von Brigitte Hipfinger, die auch Projekttage für Schulkinder organisiert, in die Winkelau eingeladen: Die Buben und Mädchen, die mittlerweile in Wien und Niederösterreich wohnen, verbrachten dort eine erlebnisreiche Woche.

Sie besuchten mit Betreuern die Therme Laa und das Freibad in Unterstinkenbrunn. Dort wurden sie von der Gemeinde mit Bürgermeister Matthias Hartmann neben dem Eintritt auch auf ein Eis eingeladen. Ein Besuch beim Pferdehof in Wultendorf und die Erkundung des Staatzer Berges standen als Ausflug ebenso auf dem Programm. Es wurde auch Marmelade gekocht und gespielt. Am Abend konnten sich die Kinder in einer Disco vergnügen, eine Nachtwanderung rundete das Programm ab.

Dominik Trost, dem die Ukraine sehr am Herzen liegt und schon öfter Hilfsgüter in das Kriegsgebiet gebracht hat, gestaltete er einen Teil der Veranstaltung, denn mit Tochter Emma und Gattin Marcela grillte er für die Kinder allerlei Köstlichkeiten. Zur Abschlussveranstaltung reisten auch Mütter und Väter der Kinder an, um sich für die Betreuung zu bedanken.

„Ich möchte mich für die Finanzierung der umfangreich gestalteten Woche ganz herzlich bei allen Helfern, Unterstützern, aber ganz besonders bei den Lions Weinviertel, dem Lions-Club Marc Aurel und vor allem bei Christoph Gierlinger bedanken“, freute sich Organisatorin Brigitte Hipfinger über die strahlenden Kinderaugen.