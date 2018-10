Einsatz am Nationalfeiertag: Die FF Wolkersdorf wurde um 16:11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Kaiser-Josef-Straße gerufen.

FF musste am Nationalfeiertag ausrücken .

An der ampelgeregelten Kreuzung mit der Brünnerstraße war es zu einem Unfall gekommen. „Bei unserer Ankunft galt es einen schwer beschädigten Pkw mit drei gebrochenen Halbachsen zu bergen, der am Straßenrand stand“, sagt ein FF-Mann. Für die Bergung mittels Kran des Last 2-Fahrzeuges musste eine Fahrspur gesperrt werden.

Das Fahrzeug wurde auf die Ladefläche verladen und in Absprache mit der Polizei gesichert abgestellt.