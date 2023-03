Poysdorf: Gebauer & Griller stellen sich neu auf

Die Entwicklung der GG Group in den letzten Jahren war herausfordernd: Die Automobilindustrie befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Veränderte Verbraucherpräferenzen und neue Konzepte der Mobilität stärken die Nachfrage in zahlreichen Betätigungsfeldern von GG Group, zwingen die Branche aber auch zu einer Neuaufstellung. Wie in allen produzierenden Unternehmen der Automobilzulieferindustrie trafen bei GG in den letzten Jahren mehrere negative Faktoren aufeinander: Die Unternehmen kamen bereits geschwächt aus der Covid-Krise. Zusätzlich zu den wesentlich höheren Rohstoffpreisen, gab es globale Lieferkettenprobleme und die Energiepreise stiegen ebenfalls rasant an. Diese Faktoren sind in der Planung eines Unternehmens unmöglich vorherzusehen oder operativ bzw. finanziell einfach auszugleichen. GG hat rasch und aktiv darauf reagiert, trotzdem konnten die Mehraufwendungen – teilweise auch operativer Art – nicht in Gänze an die Kunden weitergeben werden. Geplante Investitionen müssen aber trotzdem getätigt werden, damit die den Kunden bereits zugesagten und langfristig geplanten Aufträge in den nächsten Jahren umgesetzt werden können.

Zukunftspotenziale realisieren

Die Maßnahmen des Transformationsprozesses zielen alle darauf ab, die gesamte Gruppe und damit auch den Standort Poysdorf für die Anforderungen der Zukunft stabil aufzustellen. „Ich freue mich darauf, den Transformationsprozess von GG aktiv zu gestalten. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem Führungsteam und der Unterstützung und dem Beitrag aller Kolleginnen und Kollegen von GG nachhaltig erfolgreich sein werden, die vielen Zukunftspotenziale von Gebauer & Griller zu realisieren“ so Arno Haselhorst, kürzlich ernannter Chief Operations und Chief Restructuring Officer und ab 1.4. auch Chief Executive Officer bei GG.

Mitarbeiterabbau mit Sorgfalt und Transparenz

Eine der Maßnahmen, die jetzt unumgänglich ist, ist der punktuelle Abbau von Personal. Dieser Schritt betrifft Arbeiter und Angestellte gleichermaßen an ausnahmslos allen Standorten von GG weltweit, ebenso im Headquarter in Wien. Für den Standort Poysdorf ist nach aktuellem Wissensstand der Abbau von rund 80 Stellen vorgesehen. Wir gehen dabei selbstverständlich mit größtmöglicher Sorgfalt und Transparenz vor und haben auch die Arbeitnehmervertretung bereits frühzeitig eingebunden.

Der Blick in die Zukunft ist positiv

Der aktuell eingeschlagene Transformationsprozess beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen von einer Überarbeitung der Organisation bis hin zum Abbau von Lagerbeständen und dem Realisieren von weiteren Effizienzpotenzialen in den Produktionsprozessen. Sobald diese Maßnahmen greifen, zeigt der Blick in die Zukunft ein positives Bild. CSO/CTO Holger Fastabend dazu „Unsere Konzentration auf die Wachstumsfelder der Automobilindustrie, insbesondere die E-Mobilität, das autonome Fahren und die generelle Digitalisierung der Branche, hat zu vollen Auftragsbüchern geführt. Nun geht es darum, den eingeschlagenen Kurs beizubehalten, ein solides wirtschaftliches Fundament zu schaffen und damit ganz im Sinne unserer Kunden durch GG-Lieferungen zu realisieren“.

