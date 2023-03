Laa: Einhorn-Besuch in der Stadtbibliothek

„Der neue Standort der Stadtbibliothek Laa am Stadtplatz begeistert viele unterschiedliche Menschen in unserer Stadt“, weiß Bürgermeisterin Brigitte Ribisch: „Die Stadtbibliothek veranstaltet dazu gemeinsam mit der Stadtgemeinde verschiedene Lesungen für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen und wir freuen uns, dass diese sehr gut angenommen werden.“

Diesmal besuchte die Kinderbuchautorin Chantal Schreiber die neue Bibliothek und las aus ihrer witzigen Einhorn-Reihe Kurt. Die Autorin begeisterte die rund 50 großen und kleinen Besucher mit einigen Ausschnitten aus dem ersten Band der Reihe rund um ein grummeliges Einhorn namens Kurt, der alles andere als ein „typisches“ Einhorn sein möchte und dabei auch noch eine Prinzessin retten soll. Bei der Lesung durfte auch Bibliotheks-Leiterin Heidi Schwungfeld-Fass einige Zeilen als „Königin“ lesen. Kurt war natürlich während der Lesung mit dabei und galoppierte gekonnt durch die Bibliothek und über die gemütliche Sitzgruppe im Kindereck. Die Autorin lies es sich auch nicht nehmen, einige Exemplare der Kurt-Bücher, die es käuflich zu erwerben gab, persönlich zu signieren.

Ferienaktion und nächste Lesung geplant

Die nächsten Lesungen unter Organisation von Leiterin Schwungfeld-Fass sind bereits in Planung. Vor Ostern habt sich das Bibliotheksteam wieder eine Ferienaktion einfallen lassen. Dann ist wieder eine erfolgreiche Autorin samt Theater eingeladen - es wird Ilse Gritsch und das Weinviertler Pimperle Theater zu Gast sein. „Die Stadtgemeinde Laa möchte so auch in den Ferien Aktionen für die Kinder gratis und unkompliziert anbieten. Außerdem ist auch für die erwachsenen Leserinnen und Leser eine hochkarätige Lesung im Herbst in Planung“, lädt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ein.

