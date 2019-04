Ötzi-Wissen für die Asparner Schüler .

Ötzi zu Gast in der NMS Asparn/Zaya: Die Südtiroler Autorin Gudrun Sulzenbacher wurde von Fachlehrerin Lisa Studihrad in die NMS Asparn/Zaya eingeladen und so besuchte sie die Schülerinnen und Schüler vor den Ferien.