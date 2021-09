Autobus kollidierte mit Traktor: Kinder unverletzt .

Ein Autobus kam am Freitag in einer leichten Kurve auf der B 40 bei Kleinsitzendorf (Gemeinde Niederleis, Bezirk Mistelbach) auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Traktor eines Pürstendorfer Landwirtes. Ernstbrunner Insassen in dahinter fahrendem Auto kamen mit dem Schock davon.