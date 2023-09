Eine durchwachsene Saison im Bezirk Mistelbach

Alles in allem war es eine gute Badesaison im Bezirk Mistelbach, allerdings durch die vielen Regen- und Hitzewellen durchwachsen. Es gebe „kein dazwischen mehr“, heißt es vom Sommerbad Wolkersdorf, immer nur „nix oder Vollgas“. Wetterbedingt wären der Mai und Juni „zum Vergessen“ gewesen, Juli und August seien zwischen den Regentagen allerdings sehr stark gewesen. „So war es alles in allem eine sehr gute Badesaison, an unserem besten Tag waren um die 2.000 Badegäste da“, resümiert das Team Wolkersdorf.

Ein Highlight des Jahres sei der 15. Juli gewesen: Die Arbeiterkammer war an diesem Tag mit verschiedenen Infoständen im Schwimmbad - zu diesem Anlass war der Eintritt gratis. Das werde von den Badegästen immer hervorragend angenommen.

Poysdorfer Badeteich: Ganzjähriger Gastro-Betrieb angedacht

Mit dem heurigen Sommer wurde auch der Poysdorfer Badeteich sehr gut genützt - und das nicht nur von den Poysdorfern selbst, sondern auch von Badegästen aus der Umgebung. Eine Laaerin erzählt: „Ich bin besonders gerne hier, weil es sehr ruhig ist und sowohl zum Baden als auch zum Sonnen einfach ein schönes Plätzchen ist.“ Für Familien ist der freie Eintritt im Poysdorfer Badeteich besonders attraktiv.

Obwohl der Badeteich in dieser Saison schon bestens besucht war, sind trotzdem einige Verbesserungen geplant: „Ich würde mir wünschen, einen Gastronomen zu finden, der das Lokal nicht nur im Sommer bewirtschaften mag, sondern das tolle Ambiente des Poysdorfer Badeteichs das ganze Jahr über ausnutzen mag“, sagt Bürgermeister Josef Fürst. Besonders, seitdem der Badeteich auf dem neuen Radweg direkt entlang des Poybaches erreicht werden kann, habe das Erholungsgebiet nochmal an Attraktivität dazugewonnen.

Mistelbach: Saisonschluss mit den Vierbeinern

In Mistelbach findet dieses Jahr wieder ein besonderer Saisonabschluss statt: Am 17. September können die Badegäste mit ihren Vierbeinern ins Schwimmbad kommen, um noch einmal im chlorfreien Wasser gemeinsam zu baden. „Voriges Jahr waren etwa 200 Gäste an diesem Tag da: Hunde waren es aber um einiges weniger“, sagt Jürgen Gindl vom Mistelbacher Schwimmbad. Der Tag werde gut angenommen und auch dieses Jahr freut man sich im Schwimmbad bereits darauf.

Abgesehen von dem besonderen Abschluss ist Gindl zufrieden mit der Saison: Bis Ende Juli seien die Besucherzahlen zwar ziemlich weit hinten gelegen, mit dem heißen August habe man diese aber gut einholen können. Man liege jetzt nur etwas unter dem Schnitt der letzten Jahre.

In Unterstinkenbrunn spricht man dieses Jahr von einer „eher durchschnittlichen Saison“. Es gab allerdings Highlights wie zum Beispiel den Familientag, das große Beachvolleyballturnier oder den Frühschoppentag der Ortmusik im Freibad. Für das nächste Jahr seien lediglich kleinere Reparaturen, allerdings viele Events und Schwimmkurse geplant, sagt Bürgermeister Matthias Hartmann.