Stilvoll die Saison eröffnet

Bürgermeister Josef Fürst hat unter diesem Motto, gemeinsam mit Jugendgemeinderätin Amelia Rieder die Badesaison im Poysdorfer Badeteich eröffnet. „Wem es also ab nächster Woche zu heiß wird, der kann den frei zugänglichen drei Hektar großen Teich für eine Abkühlung nutzen“, lädt Josef Fürst ein. „Es war gar nicht kalt und ich bin top erfrischt“, meinte Amelia Rieder nach dem morgendlichen Sprung ins kühle Nass. Und Fürst blickte in die Vergangenheit und erinnerte sich daran, dass er in diesem Teich schwimmen lernte. Auf dem Programm des zweitägigen Stadtfestes für die ganze Familie am 10. und 11. Juni stehen Musik, Tanz, Kulinarik und jede Menge Attraktionen wie vor 100 Jahren. Das ganze Programm ist zu finden auf www.poysdorf.gv.at