Hohe Wasserqualität und ein Jubiläum

Bis auf die üblichen Reinigungsarbeiten nach der Badesaison wurden keine großen Renovierungsarbeiten vorgenommen. Das Wellness- und Erlebnisbad in Rabensburg feiert dieses Jahr sogar 20-jähriges Jubiläum. 2003 konnten die ersten Besucher bei Kaiserwetter das neue Bad genießen. Und auch heute entspricht das Bad den neuesten Badehygienevorschriften und hat mit zwei Rutschen, einem Massagebereich und einem Sprungbereich alles, was das Besucherherz begehrt. Mit 27 Grad Celsius Wassertemperatur ist das Bad auch an nicht ganz so heißen Sommertagen sehr angenehm. Die letzten 20 Jahre mit den durchwegs guten Besucherzahlen haben gezeigt, wie wichtig es ist, das Schwimmbad gut in Schuss zu halten. Nicht nur aus Niederösterreich, auch Gäste aus Tschechien und der Slowakei kommen regelmäßig, um das Schwimmbad in Rabensburg zu genießen. „Trotz der oft sehr hohen Auslastung bei den Besucherzahlen kann sich jeder Gast in dieser schönen und weiträumigen Freizeitanlage sehr wohl fühlen“, freut sich Bürgermeister Wolfram Erasim.

Badeteich Poysdorf punktet mit Wasserqualität

Die Wasserqualität im Badeteich Poysdorf kann sich sehen lassen: Sogar in den EU Gewässerberichten wird der Badeteich lobend hervorgehoben. Um die Qualität laufend zu überprüfen, werden regelmäßig Wasserproben von der Ages entnommen. Auch die Spielgeräte wurden in den letzten Jahren komplett erneuert, um Sicherheit zu gewährleisten. „Besonders hervorzuheben ist die kostenfreie Benützung des Badeteichs“, betont Vizebürgermeister David Jilli. Auch von der Poysdorfer Jugend wird das Angebot gerne genutzt, vor allem die „Chill Lounge“ ist eine gern genutzte Attraktion zum Plaudern und Sonnen direkt am Wasser.

Preiserhöhungen halten sich in Grenzen

Trotz der Inflation und den erhöhten Energiekosten hat kein Schwimmbad von signifikanten Preissteigerungen berichtet. „Lediglich die Anpassungen nach dem Verbraucherpreisindex wurden durchgeführt“, berichtet Stadtamtsdirektor Franz Holzer aus Wolkersdorf. Auch in Unterstinkenbrunn gibt es keine Preiserhöhungen, dafür aber viele Events, wie beispielsweise der Gesundheitstag am 18. Juni - mehr Details können auf der Facebook-Seite nachgelesen werden.

Pool & Wine in der Sommertherme Laa

Bereits am 4. Mai geht die Abendveranstaltung „Pool & Wine“ in die dritte Runde. Im Solebecken lädt die Therme Laa zum entspannten Abend mit Wein von Winzern aus dem Weinviertel sowie Sound von DJ Nima Yahya ein. Am 27. Mai startet die beliebte Sommertherme außerdem mit einem Eröffnungsfest und zahlreichen sommerlichen Extras wie einem Poolservice am Wochenende und an Feiertagen, eine Strand- und Sommerbar, ein Outdoor-Foodtrailer sowie umfassendes Kinderprogramm. Um sich einen Platz sichern zu können, sollte das Ticket am besten bereits im Voraus zum Vorteilspreis gebucht werden.

Insgesamt bietet der Bezirk Mistelbach also ein großes Angebot an verschiedenen Bademöglichkeiten für groß und klein - der Sommer kann kommen.

