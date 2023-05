Pacht für das Poysdorfer Badeteichbuffet wurde verlängert

Bei der Sitzung dankte Bürgermeister Josef Fürst (ÖVP) Stadtrat Hans-Peter Vodicka (SPÖ) für die Vorbereitungsarbeiten: Für nächste Saison ist die Suche nach einem neuen Pächter geplant. Gemeinderat Michael Bernard (FPÖ) betonte, dass es wichtig wäre, rechtzeitig mit der Suche zu beginnen, da bei den letzten Hearings immer wieder die Frage nach einer Ganzjahresnutzung gestellt wurde.

„Das Buffet ist nur für den Sommerbetrieb geeignet", stellte Stadtrat Hans Peter Vodicka klar und hob hervor, dass für einen Ganzjahresbetrieb ein neues, winterfestes Gebäude notwendig wäre. Gemeindevertreter haben sich ein sehr gelungenes Projekt in Horn angesehen, dafür würden aber Kosten von rund zwei Mio. Euro anfallen. „Dafür müsste aber ein Investor aufkommen“, betonte Bürgermeister Josef Fürst. Für die Stadtgemeinde Poysdorf stünden mit Sanierung der Schule, Zubau des Kindergartens und dem Bauhof in dieser Periode zukunftsweisende wichtige und große Projekte an. Bei entsprechender Vorplanung könnte hier eine sinnvolle Lösung für die nächste Gemeinderatsperiode überlegt werden, hob der Bürgermeister hervor.

Allen im Gemeinderat war aber klar, dass die gastronomische Betreuung am Badeteich eine Schwachstelle darstellt. Vom Badeteich und Campingplatz sind die Gäste begeistert, hier kann die Gastronomie nicht mit, ergänzte Stadtrat Hans Peter Vodicka.

