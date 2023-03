Auf der Zayatalbahn fahren endlich wieder Personenzüge

Letzte Woche konnte das Arbeitsergebnis von Freiwilligen, welche seit 2015 die Eisenbahnstrecke Mistelbach – Hohenau revitalisiert haben, der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Gerhard Ullram, Obmann des Vereins Neue Landesbahn, durfte zu diesem Festakt viele Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen. Diese hatten sehr großen Anteil daran, dass im Behördenlauf die Betriebszulassung für das Projekt „Neue Landesbahn“ erhalten werden konnte. Von der Weinvierteldraisine und dem Schienentaxi waren Peter Traxler und Robert Bauer gekommen.

Die anwesenden Bürgermeister bekannten sich in ihren Ansprachen zur Wichtigkeit dieser wiederbelebten Eisenbahnlinie. Darauf verwies auch Hannes Steinacker als Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH sowie Johann Narrenhofer, Geschäftsführer der Regiobahn. Im wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Bereich ist eine Eisenbahnlinie für das Weinviertel wichtig. Gerade der Transport mit der Eisenbahn verringert den Lkw-Verkehr. Die Lagerhäuser Wilfersdorf und Palterndorf-Dobermannsdorf wollen mit der Landesbahn Gütertransporte durchführen. Auch wurde schon ein Güterzug mit Getreide vom Lagerhaus über Hohenau nach Italien geführt.

Nach den Ansprachen wurden die Gäste mit dem Zug in restaurierten Waggons von Mistelbach mit Aufenthalt in Wilfersdorf-Hobersdorf nach Bullendorf gefahren. Gezogen wurde der Zug mit einer von den Vereinsmitgliedern komplett erneuerten Diesellok der Reihe 2067. Triebfahrzeugführer Stefan Rottensteiner zeigte, dass eine Zugfahrt auch mit Fahrzeugen aus dem vorigen Jahrhundert sanft und ohne Ruckeln in annehmbarer Zeit erlebt werden kann. Sowohl in Wilfersdorf als auch in Bullendorf wurde der Festzug vom Musikverein und dem Weinbauverein empfangen. In Bullendorf erfolgte durch Dechant Thomas Brunner die Segnung der komplett erneuerten Diesellokomotive 2067.100.

Jetzt ist die Bahnlinie zwischen Mistelbach und Prinzendorf sowie Neusiedl-St. Ulrich und Hohenau betriebsfertig. Nur in Hauskirchen müsste die Strecke etwas erneuert werden, was jedoch finanziell vom Verein zurzeit nicht leistbar ist. Bürgermeister Andreas Keller sagte aber in seinen Worten, dass es vielleicht doch noch einmal eine Möglichkeit für die Erneuerung geben könnte.

