Züge kommen zu spät oder gar nicht: Erasim hat die Nase voll

Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim setzt sich für das Bahnproblem der Nordbahn, Nordwestbahn und Laaer Ostbahn ein. Seit Jahren kommen bei genannten Bahnen Züge zu spät oder fallen komplett aus. Besonders die Nordbahn-Pendler leiden unter den Zugausfällen. In der Vergangenheit sei es zu oft schon passiert, dass Züge vorzeitig umkehren oder Pendler einfach auf Bahnhöfen abgestellt wurden, ist Erasim empört.

Erasim sieht das Problem bei der Bundes- und Landesregierung: „Die derzeitige Verkehrsministerin rede stets von guten Öffis, aber die Pendler im Weinviertel scheinen ihr egal zu sein“, kritisiert Erasim. Im Bezug auf die Landesregierung äußert sie Missfallen gegenüber dem Landeshauptfrau-Stellvertreter, da dieser das Bahn-Chaos nach der Wahl ignoriere.

Die SPÖ-Abgeordnete hat nun drei parlamentarische Anfragen an die Verkehrsministerin bezüglich der Bahnprobleme gestellt. Erasim stellt sich die Frage, was die Bundesregierung gegen die Zustände machen wird. Sie ist der Überzeugung: „Ohne Weisung von ganz oben passiert nichts.“ Wäre sie in der Position, würde sie bei vorzeitigen Wenden in Hohenau einen Schienenersatzverkehr organisieren.

Melanie Erasim unterzeichnet Anfragen nach Antwort auf die Bahnprobleme. Foto: Melanie Erasim

Die konkreten Probleme bei der Laaer Ostbahn sind vor allem Verspätungen und Überlastungen der Züge. Erasim fragt nach der Ausfall- und Pünklichkeitsrate der Züge, nach dem Grund der Ausfälle, ob ein Ausbau geplant sei sowie dessen Finanzierung.

Bei der Nordbahn sind die Probleme ähnlich. Hinzu kommt noch, dass oft Züge ausfallen und Pendler Stunden auf den nächsten warten müssen. Derzeit sei der Ausbau der Nordbahn im Jahre 2030 in Planung. Erasim interessieren die konkreten Schritte und dessen Finanzierung.

Die Nordwestbahn kämpft mit denselben Problemen wie die Laaer Ostbahn. Hierbei sind bis 2032 zweigleisige Abschnitte zwischen Stockerau und Retz geplant - sowie eine Bahnsteigverlängerung zwischen 2023 und 2025. Erasim stellt hier die Frage nach konkreten Schritten und deren Fortschritt sowie der Finanzierung.